Левченко: Рука у Яремчука была, но арбитр не заметил

Евгений Левченко прокомментировал матч сборной Украины против Нигерии.

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко считает, что Александр Зинченко был одним из лучших игроков украинской команды в матче против Нигерии. Кроме того, эксперт программы "Головна команда" считает, что гол Романа Яремчука арбитр не должен был засчитывать.

"В обороне были провалы, но нужно говорить обо всей команде. Были и позитивные моменты. Жаль, что не забили в первом тайме, хотя было три голевых момента. В плане самоотдачи нет никаких претензий.

Зинченко классно принял мяч в штрафной и великолепно разобрался в моменте. Александр был одним из лучших игроков на поле. Ему удавалось отрабатывать в обороне и создавать моменты впереди. Во втором голе Яремчук здорово поборолся и забил, ещё нужно отметить мастерский пас Марлоса. Рука у Яремчука была, но судья этого не заметил.

Против таких команд нужно играть плотно, но иногда мы теряли позиции. Пенальти в наши ворота был, Караваев фолил в штрафной", - сказал Левченко в эфире программы.

Напомним, Украина и Нигерия сыграли вничью в товарищеском матче.