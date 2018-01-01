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Левченко: Рука у Яремчука была, но арбитр не заметил

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Евгений Левченко прокомментировал матч сборной Украины против Нигерии.
Евгений Левченко
Евгений Левченко
KomandaOnline

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко считает, что Александр Зинченко был одним из лучших игроков украинской команды в матче против Нигерии. Кроме того, эксперт программы "Головна команда" считает, что гол Романа Яремчука арбитр не должен был засчитывать.

"В обороне были провалы, но нужно говорить обо всей команде. Были и позитивные моменты. Жаль, что не забили в первом тайме, хотя было три голевых момента. В плане самоотдачи нет никаких претензий.

Зинченко классно принял мяч в штрафной и великолепно разобрался в моменте. Александр был одним из лучших игроков на поле. Ему удавалось отрабатывать в обороне и создавать моменты впереди. Во втором голе Яремчук здорово поборолся и забил, ещё нужно отметить мастерский пас Марлоса. Рука у Яремчука была, но судья этого не заметил.

Против таких команд нужно играть плотно, но иногда мы теряли позиции. Пенальти в наши ворота был, Караваев фолил в штрафной", - сказал Левченко в эфире программы.

Напомним, Украина и Нигерия сыграли вничью в товарищеском матче.

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Теги: сборная Украины по футболу, Евгений Левченко, Роман Яремчук, Александр Зинченко
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