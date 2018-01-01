Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лунин: В Днепре во время матча были особые чувства

Комментариев: 0
Андрей Лунин прокомментировал поединок сборной Украины в Днепре.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
УАФ

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин рассказал об эмоциях в матче за национальную команду против Нигерии, который проходил в Днепре.

Да, сравнивать, конечно, нельзя. В Днепре во время матча были особенные чувства, но в этом месте мне доверили место в составе местной команде, тут я впервые сыграл в Премьер-лиге. Поэтому большое спасибо болельщикам за такой теплый прием.

Как Днепр принял Коноплянку? Отлично. Это его стадион, его болельщики. Уверен, и фанаты, и сам Женя получили много позитивных эмоций", - цитирует Лунина Украинская ассоциация футбола.

Напомним, что Андрей Лунин весь матч защищал ворота сборной Украины в товарищеском матче против Нигерии. Украина смогла вырвать ничью, благодаря голам Александра Зинченко и Романа Яремчука.

Поделись:
Теги: Андрей Лунин, сборная Украины по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь