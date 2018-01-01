Лунин: В Днепре во время матча были особые чувства

Андрей Лунин прокомментировал поединок сборной Украины в Днепре.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин рассказал об эмоциях в матче за национальную команду против Нигерии, который проходил в Днепре.

Да, сравнивать, конечно, нельзя. В Днепре во время матча были особенные чувства, но в этом месте мне доверили место в составе местной команде, тут я впервые сыграл в Премьер-лиге. Поэтому большое спасибо болельщикам за такой теплый прием.

Как Днепр принял Коноплянку? Отлично. Это его стадион, его болельщики. Уверен, и фанаты, и сам Женя получили много позитивных эмоций", - цитирует Лунина Украинская ассоциация футбола.

Напомним, что Андрей Лунин весь матч защищал ворота сборной Украины в товарищеском матче против Нигерии. Украина смогла вырвать ничью, благодаря голам Александра Зинченко и Романа Яремчука.