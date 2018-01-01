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Мораес - о сборной: Особое чувство - быть частью этой команды

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Жуниор Мораес также прокомментировал полученную травму.
Жуниор Мораес / УАФ
Жуниор Мораес / УАФ

Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес выразил чувства, полученные от игры в составе национальной команды. Украинец бразильского происхождения также прокомментировал свою травму, полученную в матче, отметив, что она не серьезная.

"Особое чувство - быть частью этой команды. О травме - это больно, но ничего серьезного. Спасибо за сообщения с поддержкой", - написал Мораес в Istagram, сопроводив публикацию фотографиями с матча.

Отметим, что Украина и Нигерия сыграли вничью в товарищеском матче. Мораес вышел на поле в стартовом составе.

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Теги: Жуниор Мораес, сборная Украины по футболу
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