Коноплянка: Только Днепр может напомнить о лучших эмоциях

Евгений Коноплянка поделился эмоциями после матча с Нигерией.

Украина вничью сыграла с Нигерией в товарищеском матче на Днепр-Арене.

Полузащитник сборной Евгений Коноплянка вышел на поле на 73-й минуте под бурную реакцию стадиона, заменив Виктора Цыганкова. Полузащитник не играл на родной арене 4 года, с тех пор как перешел из Днепра в Севилью, а сборная не проводила здесь матчи 10 лет.

После поединка Коноплянка на своей странице в Instagram выразил свои эмоции, за которыми скучал.

"Только днепряне и только Днепр могут вновь напомнить о самых лучших эмоциях и событиях", - написал Коноплянка.

Отметим, что перед матчем Коноплянка заявил, что готов играть в Днепре по два раза в полгода.