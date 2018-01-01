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Коноплянка: Только Днепр может напомнить о лучших эмоциях

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Евгений Коноплянка поделился эмоциями после матча с Нигерией.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
УАФ

Украина вничью сыграла с Нигерией в товарищеском матче на Днепр-Арене. 

Полузащитник сборной Евгений Коноплянка вышел на поле на 73-й минуте под бурную реакцию стадиона, заменив Виктора Цыганкова. Полузащитник не играл на родной арене 4 года, с тех пор как перешел из Днепра в Севилью, а сборная не проводила здесь матчи 10 лет.

После поединка Коноплянка на своей странице в Instagram выразил свои эмоции, за которыми скучал.

"Только днепряне и только Днепр могут вновь напомнить о самых лучших эмоциях и событиях", - написал Коноплянка.

Отметим, что перед матчем Коноплянка заявил, что готов играть в Днепре по два раза в полгода.

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Теги: Евгений Коноплянка, сборная Украины по футболу
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