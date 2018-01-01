Шевченко: Мораес получил забой мышцы

Повреждение форварда Шахтера не является серьезным.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что заменил нападающего Жуниора Мораеса из-за повреждения, но оно незначительное.

"Ничего серьезного, Мораес получил забой мышцы, поэтому был заменен", — ответил Шевченко на просьбу прокомментировать состояние Жуниора.

Форвард Шахтера провел на поле 36 минут в матче против Нигерии. Вышедший вместо него Роман Яремчук отметился голом во втором тайме, который позволил сборной Украины сыграть вничью – 2:2.

Следующий матч сборная Украины проведет в рамках отбора на Евро-2020 против Литвы в Харькове 11-го октября