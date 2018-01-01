Матч Литва - Украина глазами журналиста: новый влог на канале Бей-Беги
Все, что происходило вокруг матча Литва - Украина глазами журналистов - в новом влоге Бей-Беги.
Украина увезла из Вильнюса важных три очка после победы в матче 5-го тура отбора на Евро-2020.
Чтобы почувствовать всю атмосферу города в ожидании поединка Литва - Украина, поддержку болельщиков, а также услышать комментарии экспертов и игроков до и после поединка предлагаем посмотреть новый влог YouTube-канала Бей-Беги.
Напомним, Украина уверенно победила Литву в Вильнюсе.
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