Матч Литва - Украина глазами журналиста: новый влог на канале Бей-Беги

Все, что происходило вокруг матча Литва - Украина глазами журналистов - в новом влоге Бей-Беги.

Украина увезла из Вильнюса важных три очка после победы в матче 5-го тура отбора на Евро-2020.

Чтобы почувствовать всю атмосферу города в ожидании поединка Литва - Украина, поддержку болельщиков, а также услышать комментарии экспертов и игроков до и после поединка предлагаем посмотреть новый влог YouTube-канала Бей-Беги.

Напомним, Украина уверенно победила Литву в Вильнюсе.