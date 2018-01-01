Украина U-21 - Мальта U-21 4:0 видео голов и обзор матча

Молодежная сборная Украины обыграла одногодок с Мальты.

Сборная Украины U-21 одержала победу против Мальты во втором туре квалификации к Евро-2021.

Украинцы оформили разгромную победу, забив четыре гола.

Чемпионат Европы U-21. Квалификация к Евро-2021, 2-й тур.

Украина U-21 - Мальта U-21 - 4:0

Голы: Дмитрий Топалов (17), Назарий Русин (21), Богдан Леднев (40), Георгий Цитаишвили (83).

Украина U-21: Олег Билык - Богдан Милованов, Алексей Быков, Владислав Дубинчак - Ахмед Алибеков (Владислав Бабогло, 52), Богдан Леднев (Михаил Мудрык, 77), Дмитрий Топалов (Георгий Цитаишвили, 53), Максим Чех, Николай Шапаренко, Евгений Чеберко - Назарий Русин (Олег Кожушко, 68).

Мальта U-21: Андреас Велла - Гари Камиллери, Жан Борг, Майлз Бирман (Жан Бусуттиль, 76), Закари Грек - Давид Шуиреб, Курт Шоу, Микеле Сансоне - Ян Танти (Эйдан Фриггьери, 59), Николас Пьюлис, Закари Бринкет (Омар Элуни, 89).