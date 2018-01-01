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Молодежная сборная Украины обыграла Мальту в отборе на Евро-2021

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Украина U-21 крупно обыграла одногодок с Мальты.
Украина U-21 обыграла Мальту
Украина U-21 обыграла Мальту
УАФ

Сборная Украины U-21 разгромила команду Мальты в матче второго тура группового этапа квалификации к Евро-2021.

“Желто-синие“ забили четыре безответных гола в ворота соперника и реабилитировались за поражение от Финляндии.

Чемпионат Европы U-21. Квалификация к Евро-2021, 2-й тур.

Украина U-21 - Мальта U-21 - 4:0

Голы: Дмитрий Топалов (17), Назарий Русин (21), Богдан Леднев (40), Георгий Цитаишвили (83).

Украина U-21: Олег Билык - Богдан Милованов, Алексей Быков, Владислав Дубинчак - Ахмед Алибеков (Владислав Бабогло, 52), Богдан Леднев (Михаил Мудрык, 77), Дмитрий Топалов (Георгий Цитаишвили, 53), Максим Чех, Николай Шапаренко, Евгений Чеберко - Назарий Русин (Олег Кожушко, 68).

Мальта U-21: Андреас Велла - Гари Камиллери, Жан Борг, Майлз Бирман (Жан Бусуттиль, 76), Закари Грек - Давид Шуиреб, Курт Шоу, Микеле Сансоне - Ян Танти (Эйдан Фриггьери, 59), Николас Пьюлис, Закари Бринкет (Омар Элуни, 89).

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Теги: сборная Украины U 21, сборная Мальты по футболу
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