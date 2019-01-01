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Шевченко: Матч с Нигерией будет для нас информативным

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Андрей Шевченко рассказал, какую цель преследует в матче против Нигерии.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
УАФ

Сборная Украины сыграет с Нигерией в товарищеском матче, который состоится сегодня, 10 сентября в 21:30.

Главный тренер “желто-синих“ Андрей Шевченко рассказал, что целью в этом матче станет то, как смогут выполнить установку футболисты, которые играли меньше.

“Мы играем дома и хочется порадовать зрителей. Но главная задача - дать возможность футболистам, которые меньше играли, выйти на поле. Хочется посмотреть, как они выполнят установку и как понимают свои позиции.

Будет информативная для нас игра. Ждем хорошего настроя и футбола“, - сказал Шевченко в эфире Футбол 1/2.

Напомним, что следить за онлайн-трансляцией матча Украина - Нигерия можно на нашем сайте.

Ранее сообщалось, кто из сборной Украины заявлен на матч с Нигерией.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Нигерии, товарищеский матч, Андрей Шевченко
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