Украина - Нигерия: на матч проданы почти все билеты

На товарищеский матч продано 24 тысячи билетов.

Украина примет Нигерию в Днепре на арене, где сборная не выступала уже 10 лет. Товарищеский матч состоится 10 сентября в 21:30 по киевскому времени на Днепр-Арене.

По состоянию на утро 10 сентября на поединок продано 24 000 билетов, сообщает Ассоциация футбола Украины. Всего в продажу было выпущено 28 000 билетов.

Отметим, что арена вмещает 31 003 зрителей.

Ранее сообщалось, что цена на билеты на матч Украина - Нигерия стартует от 80 гривен.

Напомним, что матч Украина - Нигерия начнется в 21:30. Онлайн-трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.