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Лунин: На тренировке пропустил пару голов от Шевченко

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Украинский голкипер считает, что его команде будет сложно в матче с Нигерией.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
УАФ

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал предстоящий матч с Нигерией, а также рассказал о тренировках с главным тренером Андреем Шевченко.

“Может и хорошо, что Нигерия - не европейская команда. Это совсем другой стиль, силовая команда, которая очень хорошо готова физически. Поэтому будет сложно.

В порядке ли Андрей Шевченко, который тренировался с нами? Конечно. Забивал. Страшно ли было отбивать его удары? Да, я поэтому парочку и пропустил (улыбается). Специально? Нет, конечно“, - заявил Лунин.

Матч Украина - Нигерия состоится сегодня, 10 сентября, в 21:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на матч. 

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Теги: футбол, Андрей Лунин, сборная Украины по футболу, Андрей Шевченко
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