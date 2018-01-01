Стала известна заявка сборной Украины на матч с Нигерией

Контрольный поединок пропустит Тарас Степаненко.

Сегодня, 10 сентября, сборная Украины проведет товарищеский матч против Нигерии на Днепр-Арене.

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко назвал заявку на поединок с африканской командой.

Отметим, что встречу пропустит полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко. Его заменит хавбек киевского Динамо Владимир Шепелев.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Вальядолид), Юрий Панькив (Александрия)

Защитники: Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все — Шахтер), Игорь Пластун (Гент), Эдуард Соболь (Брюгге)

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Евгений Коноплянка (Шахтер), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Роман Безус (Гент), Марлос, Виктор Коваленко (оба — Шахтер), Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все — Динамо)

Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Роман Яремчук (Гент)

Матч Украина - Нигерия состоится сегодня, 10 сентября, в 21:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на матч.