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Украина - Нигерия: Команды определились с комплектами форм на матч

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Сборная Украины проведет поединок в белой форме.
Украина сыграет в белой форме
Украина сыграет в белой форме
УАФ

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола сообщила, в каких комплектах формы cыграют сборные Украины и Нигерии.

Наша команда впервые выйдет на поле в белом комплекте формы. Вратарь наденет форму черного цвета с желтыми вставками.

Гости сыграют в темно-зеленой, а их вратарь - в фиолетовой экипировке.

Сегодня, 10 сентября, сборная Украины проведет товарищеский матч с национальной командой Нигерии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Стартовый свисток - в 21:30 по киевскому времени. Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на матч. 

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу
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