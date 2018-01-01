Украина - Нигерия: Команды определились с комплектами форм на матч

Сборная Украины проведет поединок в белой форме.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола сообщила, в каких комплектах формы cыграют сборные Украины и Нигерии.

Наша команда впервые выйдет на поле в белом комплекте формы. Вратарь наденет форму черного цвета с желтыми вставками.

Гости сыграют в темно-зеленой, а их вратарь - в фиолетовой экипировке.

Сегодня, 10 сентября, сборная Украины проведет товарищеский матч с национальной командой Нигерии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Стартовый свисток - в 21:30 по киевскому времени. Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на матч.