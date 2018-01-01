Караваев: Представители африканского футбола всегда отличались мощностью

Украинский футболист выразил надежду, что товарищеский матч с Нигерией на Днепр-Арене посетят много болельщиков.

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал предстоящий товарищеский поединок с Нигерией.

“Я на каждый матч выхожу с чувством ответственности. Тот, кто выйдет играть, будет выкладываться на 100%.

Каждый хочет играть и доказывать тренерскому штабу, что может помочь команде не только в товарищеских поединках, но и в официальных. Уверен, каждый игрок будет стараться выложиться максимально, чтобы проявить себя

Знаем, что в ее составе - сильные, атлетические игроки. Представители африканского футбола всегда отличались мощностью, атлетизмом и высокой скоростью. Многие из них играют в Европе. Нас ждет интересный матч, будет приятно сыграть с этим соперником. В сборной Нигерии знаю Эммануэля Денниса, который в свое время играл в Заре.

В Днепре болельщики всегда отличались своей заряженностью. Коноплянку всегда тепло поддерживали. Сборная действительно здесь давно не играла, поэтому, наверное, будет много зрителей, впрочем, как и в других городах. Мы тоже будем стараться их порадовать

Я говорил Коноплянке, мол, расплачешься, когда приедешь на Днепр-Арену. Для него это родной город, родной стадион, где он провел много хороших поединков. Уверен, у Евгения будет много эмоций“, - цитирует Караваева официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Ранее сообщалось, что открытую тренировку сборной Украины в Днепре посетили рекордных семь тысяч болельщиков.

Напомним, сегодня, 10 сентября, сборная Украины проведет товарищеский матч с национальной командой Нигерии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на матч.