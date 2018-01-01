Семь тысяч болельщиков посетили открытую тренировку сборной Украины в Днепре

10 сентября на Днепр-Арене национальная команда проведет товарищеский матч со сборной Нигерии.

Открытая тренировка в Днепре УАФ

Семь тысяч фанатов сборной Украины посетили открытую тренировку национальной команды, которая состоялась на стадионе Днепр-Арена 9 сентября.

УАФ

УАФ

УАФ

“7000 человек на тренировке сборной в Днепре. Это рекорд, мои друзья))“, - сообщил на своей странице в Facebook пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков.

Напомним, сегодня, 10 сентября, сборная Украины проведет товарищеский матч с национальной командой Нигерии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Отметим, что в Днепре национальная команда не играла десять лет.