Тете: Не жалею о переходе в Шахтер

Бразильский футболист признался, что мечтал о выступлениях в Лиге чемпионов.

Полузащитник Шахтера Тете, который перешел из Гремио в феврале 2019 года, поделился своими впечатлениями от работы в команде.

“Вообще не жалею о переходе. Трансфер сюда - лучший в моей карьере. Это очень важный шаг и я верю в свой рост, хотя уже многому научился.

Игрок также поделился своими ожиданиями от Лиги чемпионов.

Для меня выступления в Лиге чемпионов - это мечта. Каждый мальчишка, который занимается футболом, мечтатет об этом“, - отметил бразилец.

Напомним, в ЛЧ Шахтер попал в одну группу с Манчестер Сити, Аталант и Динамо Загреб. Первый поединок против английского клуба состоится 18 сентября.