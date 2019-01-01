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Тете: Не жалею о переходе в Шахтер

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Бразильский футболист признался, что мечтал о выступлениях в Лиге чемпионов.
Тете
Тете
ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тете, который перешел из Гремио в феврале 2019 года, поделился своими впечатлениями от работы в команде.

“Вообще не жалею о переходе. Трансфер сюда - лучший в моей карьере. Это очень важный шаг и я верю в свой рост, хотя уже многому научился.

Игрок также поделился своими ожиданиями от Лиги чемпионов.

Для меня выступления в Лиге чемпионов - это мечта. Каждый мальчишка, который занимается футболом, мечтатет об этом“, - отметил бразилец.

Напомним, в ЛЧ Шахтер попал в одну группу с Манчестер Сити, Аталант и Динамо Загреб. Первый поединок против английского клуба состоится 18 сентября.

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Теги: футбол, Тете, Шахтер
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Источник: esporte.uol.com.br

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