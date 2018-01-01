Украина - Нигерия: прогноз и ставки букмекеров на матч

Сборная Украины сыграет с Нигерией в рамках товарищеского матча. Букмекеры уже определили фаворита этого поединка.

Во вторник, 10-го сентября, сборная Украины проведет товарищеский матч с национальной командой Нигерии. Поединок состоится в Днепре на одноименной арене, где “желто-синие“ не выступали 10 лет.

По мнению букмекеров, явным фаворитом поединка является сборная Украины. Так, в компании Parimatch победу “желто-синих“ оценили в 1.72, в то время как триумф Нигерии - в 5.10. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.60.

Эксперты из William Hill также уверены в преимуществе Украины, принимая ставки с коэффициентом 1.70. Победу Нигерии специалисты оценили в 5.25, а ничью - в 3.50.

Схожие котировки установили и в конторе bet365: победа Украины - 1.66, победа Нигерии - 5.25, ничья - 3.60.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Нигерия, которая начнется 10-го сентября в 21:30 по киевскому времени.