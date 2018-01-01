Разговор с Ахметовым убедил Коноплянку перейти в Шахтер

Украинец отметил, что хочет оставить после себя след в клубе.

Полузащитник Евгений Коноплянка присоединился к Шахтеру в последний день трансферного окна. Футболист рассказал о разговоре с президентом донецкого клуба Ринатом Ахметовым.

“Ринат Леонидович набрал меня, поговорили. Для меня это, если честно, очень приятно. Остались чувства после этого разговора, правда. Большой человек.

И когда таким разговором он со мной поддерживает связь, ну это очень приятно. Потому что как будто знаю его десять лет. Приятно вдвойне. Хочется оставить светлое пятно в этом клубе“ - заявил Коноплянка в интервью Великому футболу.

Ранее сообщалось, что Шахтер сыграл вничью с Колосом в дебютном матче Коноплянки.