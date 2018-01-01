Яремчук: Ребров на голову сильнее других украинских специалистов

Нападающий признался, что ему нравилось играть под руководством бывшего тренера.

Нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук прокомментировал ситуацию вокруг его бывшего клуба - киевского Динамо.

“Попалось бы Генту Динамо в групповом раунде Лиги Европы - было бы нормально. Это не топ-команда, не Манчестер Юнайтед или Арсенал.

Я всегда слежу и болею за Динамо, приезжал на матч с Брюгге в квалификации Лиги чемпионов. Неприятно, что сейчас на команду выливается много грязи. Они не могут выиграть уже 5 матчей, чувствуется, что есть небольшая психологическая яма.

В Динамо есть футболисты которые, играя в Бельгии, уже 100% имели бы на руках предложения из лучших чемпионатов. В Бельгии более открытый футбол, чем в Украине, больше возможностей забивать.

Когда играл за Динамо, мне нравился Ребров, его требования. Очень похожая ситуация на сборную, только в национальной команде все еще совершеннее, возможно, из-за итальянских тренеров. Ребров на голову сильнее других украинских тренеров в тактическом плане“, - заявил футболист в интервью ПроФутбол.

Напомним, Роман Яремчук перешел из Динамо в Гент в августе 2017 года.

Ранее Яремчук признался, что мог оказаться в чемпионате Италии в летнее трансферное окно.