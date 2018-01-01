Шевченко: В матче против Нигерии будет ротация состава

Украинский специалист выделил ошибки в игре национальной команды.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением о игре своих подопечных после победы над Литвой в рамках отбора на Евро-2020.

“Мы очень довольны результатом. Хорошая целостная игра. Есть несколько ошибок в обороне. Особенно касается длинных передач, немножко нужно компактнее играть. Мы с ребятами говорили, они улучшили игру во втором тайме, но какие-то шансы мы оставили.

Поэтому будем работать над этим компонентом. В целом, наши ребята хорошо восстановились, перелет прошел хорошо. В тренировке участвовали все, готовимся на товарищескую игру с Нигерией.

Также специалист прокомментировал предстоящий товарищеский матч против сборной Нигерии.

Почему Нигерия? В первую очередь, это связано с тем, что сейчас проводится очень много спаренных игр, идет отбор, и большинство команд как раз участвуют в официальных матчах. Эта дата - не день товарищеских игр, поэтому найти европейского соперника было очень тяжело. Поэтому Ассоциация пошла на то, чтобы сыграть с африканской командой. Это очень хорошая команда, призер Кубка Африки. Будет интересно против них сыграть.

Получат ли время Андрей Лунин, Евгений Коноплянка и Роман Безус в родном Днепре? Ротация однозначно будет. Я дам возможность сыграть игрокам, которые имеют меньше игрового времени, но я буду балансировать. У нас есть еще один день, посмотрим. У некоторых ребят есть проблемы, хоть и все тренировались. Посмотрим, чтобы ребята восстановились после искусственного поля, и решение по кадрам примем уже в день игры.

С какими чувствами я вернулся сюда спустя 10 лет, и с какими словами хотел бы обратиться к болельщикам Днепра? В первую очередь, я хочу пригласить всех на эту игру. Хочется, чтобы люди приехали и поддержали команду. Действительно, мы очень давно не играли на этом стадионе. Очень хорошие воспоминания, прекрасная арена, отличное поле. Тем более, мы победили англичан - 1:0. Приглашаем болельщиков, ждем. Приходите и поболейте за команду“, - заявил Шевченко.

Напомним, что матч Украина - Нигерия состоится 10 сентября в Днепре. Стартовый свисток - в 21:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Украины прибыла в Днепр на матч с Нигерией.