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Сборная Украины прибыла в Днепр на матч с Нигерией

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Игроки национальной команды вернулись в Украину после матча с Литвой.
Сборная Украины прибыла в Днепр на матч с Нигерией
УАФ

Сборная Украины прибыла в Днепр после матча с Литвой, где пройдет товарищеский поединок с Нигерией.

УАФ

УАФ

УАФ

По прибытию футболисты заехали в отель, после чего отправились на стадион для проведения тренировки. На Днепр-Арене в последний раз национальная команда проводила матч 10 лет назад.

УАФ

УАФ

Игроки поделились на две группы - тех, кто выходили в старте на матч с Литвой и тех, кто вышел на замену и не принимал участия в матче.

УАФ

По информации УАФ, после проведенной тренировки все игроки готовы выйти на матч с Нигерией, который пройдет 10 сентября.

Напомним, что 9 сентября на Днепр-Арене пройдет открытая тренировка сборной Украины для журналистов и болельщиков.

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Теги: сборная Украины по футболу, Днепр-Арена, тренировка
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