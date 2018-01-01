Сборная Украины проведет открытую тренировку в Днепре перед матчем с Нигерией

Игроки сборной проведут тренировку для журналистов и болельщиков.

Национальная сборная Украины проведет открытую для болельщиков и журналистов тренировку в Днепре на Днепр-Арене.

Тренировка состоится накануне товарищеского матча против Нигерии, который запланирован на этом же стадионе 10 сентября.

Украинская ассоциация футбола приглашает болельщиков на открытую тренировку 9 сентября в 19:00. Вход на трибуны будет открыт с 18:30.

ФФУ

Напомним, что матч с Нигерией пройдет в рамках тренировочного сбора , связанного с отбором на Евро-2020. Отметим, что в Литве Украина одержала разгромную победу в рамках 5-го тура квалификации на турнир.