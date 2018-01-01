Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сборная Украины проведет открытую тренировку в Днепре перед матчем с Нигерией

Комментариев: 0
Игроки сборной проведут тренировку для журналистов и болельщиков.
Сборная проведет открытую тренировку в Днепре
Сборная проведет открытую тренировку в Днепре
ФФУ

Национальная сборная Украины проведет открытую для болельщиков и журналистов тренировку в Днепре на Днепр-Арене.

Тренировка состоится накануне товарищеского матча против Нигерии, который запланирован на этом же стадионе 10 сентября. 

Украинская ассоциация футбола приглашает болельщиков на открытую тренировку 9 сентября в 19:00. Вход на трибуны будет открыт с 18:30.

ФФУ

Напомним, что матч с Нигерией пройдет в рамках тренировочного сбора , связанного с отбором на Евро-2020. Отметим, что в Литве Украина одержала разгромную победу в рамках 5-го тура квалификации на турнир.

Поделись:
Теги: сборная Украины по футболу, открытая тренировка
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь