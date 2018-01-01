Динамо не заметило Кристалл в товарищеском матче

Киевляне разгромили Кристалл в спарринге.

Динамо встретилось с херсонским Кристаллом из второй лиги в товарищеском матче. Поединок был сыгран с целью закрыть паузу, связанную с матчами национальных сборных.

Киевляне разгромили соперника, отправив в его ворота шесть безответных мячей.

Динамо – Кристалл 6:0

Голы: Гармаш, 8, 65, де Пена, 31, 87, Соль, 58, Сидорчук, 70

Динамо: Бущан – Кравченко, Кадири, Шабанов, Сидклей – Сидорчук, Гармаш, Андриевский, де Пена – Беседин, Соль

Запасные: Сирота, Дмитрук, Романчук, Янаков, Сухоручко.