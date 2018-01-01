Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо не заметило Кристалл в товарищеском матче

Комментариев: 0
Киевляне разгромили Кристалл в спарринге.
Динамо обыграло Кристалл в спарринге
Динамо обыграло Кристалл в спарринге
ФК Динамо Киев

Динамо встретилось с херсонским Кристаллом из второй лиги в товарищеском матче. Поединок был сыгран с целью закрыть паузу, связанную с матчами национальных сборных.

Киевляне разгромили соперника, отправив в его ворота шесть безответных мячей.

Динамо – Кристалл 6:0

Голы: Гармаш, 8, 65, де Пена, 31, 87, Соль, 58, Сидорчук, 70

Динамо: Бущан – Кравченко, Кадири, Шабанов, Сидклей – Сидорчук, Гармаш, Андриевский, де Пена – Беседин, Соль

Запасные: Сирота, Дмитрук, Романчук, Янаков, Сухоручко. 

Поделись:
Теги: Динамо, Кристалл, товарищеский матч
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь