Динамо не заметило Кристалл в товарищеском матче
Киевляне разгромили Кристалл в спарринге.
Динамо встретилось с херсонским Кристаллом из второй лиги в товарищеском матче. Поединок был сыгран с целью закрыть паузу, связанную с матчами национальных сборных.
Киевляне разгромили соперника, отправив в его ворота шесть безответных мячей.
Динамо – Кристалл 6:0
Голы: Гармаш, 8, 65, де Пена, 31, 87, Соль, 58, Сидорчук, 70
Динамо: Бущан – Кравченко, Кадири, Шабанов, Сидклей – Сидорчук, Гармаш, Андриевский, де Пена – Беседин, Соль
Запасные: Сирота, Дмитрук, Романчук, Янаков, Сухоручко.
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