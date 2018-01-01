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Сборная Украины U-19 уступила Румынии в спарринге

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Румыны уверенно обыграли юношескую сборную Украины.
Украина U-19 уступила Румынии U-19
Украина U-19 уступила Румынии U-19
УАФ

Сборная Украины U-19 во втором матче с Румынией уступила сопернику. Несколько дней назад команды уже встречались, но тогда победителя выявить не смогли.

Товарищеский матч проходил в рамках подготовки к квалификации чемпионата Европы.

Украина U-19 - Румыния U-19 1:3

Голы: Гирный, 51 - 57, 85, 90+3 (с пенальти)

Украина (стартовый состав): Моргун, Снисар, Хондак, Драмбаев, Аусси, Михайленко, Гудзинский, Батагов, Шулянский, Духота, Библык.

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Теги: U-19, сборная Украины U 19
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