Коноплянка: С каждым шагом приближаемся к цели

Евгений Коноплянка поблагодарил Украину за поддержку.

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал прошедший матч национальной команды против сборной Литвы в отборе на Евро-2020. Коноплянка не принимал участия в матче, проведя его на скамье запасных, но поблагодарил болельщиков за поддержку команды.

"С каждым шагом мы приближаемся к своей цели. Украина, спасибо за такую поддержку", - написал Коноплянка в Instagram, сопроводив пост фотографиями.

Напомним, что Украина обыграла Литву в выездном матче. Смотри также видео голов и обзор матча Литва - Украина.

Ранее поединок также прокомментировал Андрей Ярмоленко, который сыграл за сборную впервые за долгое время.