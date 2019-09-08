Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Коноплянка: С каждым шагом приближаемся к цели

Комментариев: 0
Евгений Коноплянка поблагодарил Украину за поддержку.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФФУ

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал прошедший матч национальной команды против сборной Литвы в отборе на Евро-2020. Коноплянка не принимал участия в матче, проведя его на скамье запасных, но поблагодарил болельщиков за поддержку команды.

"С каждым шагом мы приближаемся к своей цели. Украина, спасибо за такую поддержку", - написал Коноплянка в Instagram, сопроводив пост фотографиями.

Напомним, что Украина обыграла Литву в выездном матче. Смотри также видео голов и обзор матча Литва - Украина.

Ранее поединок также прокомментировал Андрей Ярмоленко, который сыграл за сборную впервые за долгое время.

Поделись:
Теги: Евгений Коноплянка, сборная Украины по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь