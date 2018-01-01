Ярмоленко: В матче с Литвой не получилось забить

Украинец также поблагодарил фанатов за поддержку.

Сборная Украины одержала выездную победу над Литвой в рамках отбора на Евро-2020. Эмоциями от этого противостояния поделился украинский футболист Андрей Ярмоленко.

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“Огромное спасибо нашим болельщикам за то, что приехали и поддержали нас в другой стране. Их заслуга в победе очень большая, поэтому их я тоже поздравляю - как и всю нашу страну.

Перед началом матча, когда мы ехали на стадион, видели, сколько наших болельщиков было на улицах. Еще больше удивились, когда вышли на разминку и увидели, сколько их на трибунах. Еще раз огромное им спасибо. Вообще, я скучал за Украиной, за украинскими болельщиками.

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Что не вышло в матче? Не получилось забить. Но я считаю себя командным игроком. Я не забил, но команда выиграла, так что все хорошо. Пока что я только набираю форму и понимаю, что не в оптимальной кондиции, ведь я много времени пропустил из-за тяжелой травмы“, - цитирует Ярмоленко официальный сайт УАФ.

Смотрите видео голов и обзор матча Литва - Украина.