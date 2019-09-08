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Игроки Динамо недовольны примитивным футболом под руководством Михайличенко - источник

Комментариев: 8
В киевском клубе назрел очередной скандал.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Известный украинский журналист и ведущий YouTube-канала ТаТоТаке Сергей Болотников рассказал о конфликте, который возник между игроками киевского Динамо и главным тренером команды Алексеем Михайличенко.

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“У нас есть подтверждение, что похожий инцидент был, но разговор был не с тренерским штабом, а больше между собой. Сидорчук на правах капитана начал этот разговор в команде в раздевалке, его поддержал Буяльский. Если не по фамилиям, его все поддержали, в том числе легионеры.

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Команда недовольна тем, что происходит, во что они играют, как они играют, примитивный бей-беги, нагрузки сумасшедшие. Перед матчем с Зарей они тягали штанги в тренажерном зале. Ладно, это бы давало какой-то результат, а так получается, что они вкалывают, приняли установки тренера, а на самом деле это ничего не меняет, команда и дальше не может победить.

Они всю эту информацию передали через Евтушенко к Михайличенко. Евтушенко - главный по тактике, думаю, это его тоже напрямую касается“, - сказал Болотников в эфире очередного выпуска.

Напомним, матч Заря - Динамо завершился вничью со счетом 2:2. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Алексей Михайличенко, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  08.09.2019, 16:23
Оценка:  0
гость
Смотрю на кадара , на нем негде печать уже поставить. Он из фильма ужасов про сатану.
гость  (аноним)  08.09.2019, 15:49
Оценка:  0
гость
Декабристы ху.евы выгнать всех доходяг Этот далась не нужный оставить Цыганкова и Вербича И набрать игроков которые не боятся тренерских нагрузок и хотят играть
andy55524    08.09.2019, 15:49
Оценка:  0
andy55524
ребя, ша, щас папе 100 лет будем праздновать....Потом на ваш футбол внимание обратят.
гость  (аноним)  08.09.2019, 15:45
Оценка:  -1
гость
Вот если сейчас Суркис пойдет на поводке у этих зачинщиков бунтарей и выгонит Михайличенко команде кирдык
гость  (аноним)  08.09.2019, 15:42
Оценка:  -1
гость
Сука пипец в команде хаос и бардак , эти горе футболисты уже себе назначают тренера , Суркис раз баловал этих балерин которые не привыкли к нагрузкам по этом последние 10 Динамо Киев в говне и в Украине поо Европу молчу вообще
гость  (аноним)  08.09.2019, 15:37
Оценка:  -1
гость
болотников известная гнида, всегда готов подкинуть говнеца на Динамо.
пойди привычно сосни у палкина, инсайдер хренов.
гость  (аноним)  08.09.2019, 15:27
Оценка:  +1
гость
Суркис ган*он винен. Усі вболівальники проголосували за Вернидуба.
гость  (аноним)  08.09.2019, 15:24
Оценка:  +1
гость
Надо с гантелями выходить на поле и этими гантелями отутюжить Суркисов обоих.
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