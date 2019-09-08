Игроки Динамо недовольны примитивным футболом под руководством Михайличенко - источник

В киевском клубе назрел очередной скандал.

Известный украинский журналист и ведущий YouTube-канала ТаТоТаке Сергей Болотников рассказал о конфликте, который возник между игроками киевского Динамо и главным тренером команды Алексеем Михайличенко.

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“У нас есть подтверждение, что похожий инцидент был, но разговор был не с тренерским штабом, а больше между собой. Сидорчук на правах капитана начал этот разговор в команде в раздевалке, его поддержал Буяльский. Если не по фамилиям, его все поддержали, в том числе легионеры.

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Команда недовольна тем, что происходит, во что они играют, как они играют, примитивный бей-беги, нагрузки сумасшедшие. Перед матчем с Зарей они тягали штанги в тренажерном зале. Ладно, это бы давало какой-то результат, а так получается, что они вкалывают, приняли установки тренера, а на самом деле это ничего не меняет, команда и дальше не может победить.

Они всю эту информацию передали через Евтушенко к Михайличенко. Евтушенко - главный по тактике, думаю, это его тоже напрямую касается“, - сказал Болотников в эфире очередного выпуска.

Напомним, матч Заря - Динамо завершился вничью со счетом 2:2. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.