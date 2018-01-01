Малиновский - лучший игрок матча Литва - Украина по версии InStat
Украина разгромила Литву в отборочном матче на Евро-2020.
Накануне состоялся матч 5-го тура отбора на Евро-2020 между сборными Литвы и Украины, в котором победу одержали “желто-синие“.
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По версии известного портала InStat, лучшим игроком этого поединка стал полузащитник итальянской Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский. Украинец получил 383 балла за эту встречу. В тройку лучше также попали Марлос (360 баллов) и Виталий Миколенко (306 баллов).
Худшим игроком стал Жуниор Мораес, в активе которого 187 баллов. Отметим, что Мораес вышел на поле на замену вместо Романа Яремчука.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Литва - Украина.
Полная версия правил