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Кривцов: Мы как будто дома играли, очень приятно

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Украинский защитник поделился эмоциями от победного поединка в Вильнюсе.
Сергей Кривцов в матче против Литвы
Сергей Кривцов в матче против Литвы
lff.lt

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов подвел итоги победного матча против сборной Литвы в рамках отбора на Евро-2020.

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“Мы ждали, что Литва не будет играть в открытый футбол. Не привыкли к траве, поле было искусственное. Есть хорошие моменты. Мы адаптировались к газону за минут 20-25.

Важность быстрого гола? Независимо от соперника, быстрый гол важен. Количество болельщиков? Не ожидали. Как будто дома играли. Очень приятно.

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Футбол состоит из ошибок. Нужно посмотреть матч, сделать анализ ошибок и в дальнейшем не допускать их. Андрей Николаевич поздравил, добились нужного результата, движемся дальше“, - цитирует Кривцова Football.ua.

Напомним, сборная Украины обыграла Литву со счетом 3:0. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Сергей Кривцов, сборная Украины по футболу, сборная Литвы по футболу, Евро-2020, футбол, квалификация
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