Павелко: Хочу поблагодарить тренерский штаб, игроков, каждый из них сегодня выложился

Функционер отметил, что поддержка на стадионе была такая, словно матч проходил в Украине.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поделился своими впечатлениями о матче с Литвой (3:0) в рамках отбора на Евро-2020.

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“Я считаю, что это хороший праздник для наших болельщиков. Во-первых, наши герои вернулись в нашу страну. И сегодняшний успех, в первую очередь, для наших героев. С другой стороны, у нас строится очень хорошая команда и хорошая игра.

Нельзя делить соперников на аутсайдеров и лидеров. Каждый из них важный этап отбора. Сегодня выстраивается стиль сборной, который должен радовать наших болельщиков. Я хочу поблагодарить тренерский штаб, игроков, каждый из них сегодня выложился.

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Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, мы играли словно дома. Думаю, это все почувствовали. Отдельно спасибо за дружбу с литовской федерацией и болельщиками, которые показали, что Литва и Украина – одна общая команда.

У нас впереди очень ответственная встреча с Нигерией, она очень необычная. Сборная Нигерии - одна из сильнейших на континенте и играет в очень серьезный футбол. Для нашего тренерского штаба это очень хороший тест“, - приводит слова Павелко Football.ua.

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