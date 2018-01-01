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Яремчук: Победили на классе, имели много голевых моментов

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Форвард поделился мнением о победном матче над сборной Литвы.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Литвой со счетом 3:0 в поединке отбора на Евро-2020.

“Победили на классе. В принципе особых проблем у нас не было, имели много голевых моментов, которые мы реализовали. Показали, что серьезно отнеслись к этой игре, и уверенно победили.

Мы рассчитывали на высокий прессинг и хотели забить быстрый гол. Слава богу, получилось, все пошло по плану, заработали три очка.

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Особых провалов в обороне не было, возможно, некоторые эпизоды, но такое иногда бывает. В переходе из обороны сыграли очень качественно. У нас сейчас нет такого, что мы не настроены на матч, все ребята приезжают и хотят показать хорошую игру.

Нужно выигрывать следующий матч и тогда будем считать очки. Ответный матч будет важен с турнирной точки зрения, также должны показать хорошую игру дома“, - цитирует Яремчука Football.ua.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Литва - Украина.

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Теги: Роман Яремчук, сборная Украины по футболу, сборная Литвы по футболу, Евро-2020, квалификация, футбол
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