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Палкин объяснил, почему Шахтер не отпустил Тайсона в Италию

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Гендиректор уверен, что Тайсон остынет после сорванного перехода.
Палкин объяснил, почему Шахтер не отпустил Тайсона в Италию

Гендиректор Шахтера Сергей Палкин рассказал, почему этим летом капитан "горняков" Тайсон не перешел в другой клуб.

"Предложения были, но они нас не удовлетворили. Может, для какого-то другого клуба эти предложения хорошие, но для нас они неудовлетворительные. Недавно я давал интервью, где сказал, что будь Тайсон на пару лет моложе, он с его качествами стоил бы 150 миллионов, понимаете. На днях встретился анализ, в котором Тайсон вошел в десятку лучших игроков Лиги чемпионов по скоростным качествам. Уверен, что Рома и Милан знают уровень Тайсона, и что у них есть средства, чтобы заплатить сумму, которую мы хотим.

Любой футболист, когда обращаются такие клубы, не выдержал бы - не имеет значения, какая цена, 5 миллионов, 30, 150. Естественно, у любого футболиста есть желание поиграть там. Но нужно учитывать и желание клуба. Если Тайсон был недоволен, его можно понять, никто его не критикует. Несколько дней пройдет, он немного остынет, все будет нормально. Это нормальный процесс, здесь нечему удивляться", - сказал Палкин каналу Футбол 1.

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