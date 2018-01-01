Украина U-21 начала отбор на Евро-2021 с поражения

Подопечные Руслана Ротаня уступили команде Финляндии.

Молодежная сборная Украины уступила Финляндии в матче отбора на чемпионат Европы-2021.

В Запорожье команда Руслана Ротаня пропустила по голу в каждом из таймов.

Отборочный турнир Евро-2021 (U-21)

Украина U-21 – Финляндия U-21 – 0:2

Голы: Беньямин Кельман (18), Онни Валакари (81, с пенальти)

Украина: Олег Билык – Виктор Корниенко, Евгений Чеберко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля – Артем Козак (Георгий Цитаишвили, 46), Николай Шапаренко, Ахмед Алибеков – Дмитрий Топалов (Михаил Мудрик, 60), Даниил Сикан (Богдан Леднев, 82), Сергей Булеца (Владислав Вакула, 74)

Финляндия: Уильям Яаскеляйнен – Йоонас Сундман, Юхани Пиккарайнен, Аапо Хальме – Ээту Вертайнен (Яакко Юлятупа, 46; Яссин Осенун, 74), Каан Кайринен, Лукас Лингман, Юхо Хювяринен, Микаэль Сойсало (Йоннас Хакинен, 86) – Беньямин Кельман, Онни Валакари

Предупреждения: Ахмед Алибеков (63), Виктор Корниенко (84), Ефим Конопля (90) – Йоонас Сундман (56), Уильям Яаскеляйнен (75), Лукас Лингман (91)

Следующий матч сборная Украины проведет 10 сентября против Мальты.