Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пятов: В нашей группе нет аутсайдеров

Комментариев: 0
Вратарь национальной команды прокомментировал предстоящий матч против Литвы.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
УАФ

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов назвал главных конкурентов команды за выход из группы в рамках отбора на Евро-2020.

“Мы ко всем соперникам относимся одинаково. Готовимся очень серьезно, никто не расслабляется. Сейчас нет аутсайдеров, взять хотя бы тот же Люксембург.

Вратарь также поделился своими воспоминаниями о прошлом матче с Литвой в 2007 году, когда Украина на выезде проиграла (0:2).

“Тот матч против Литвы, конечно, помню. Было очень неприятно. Я вышел на замену, поскольку Александр Шовковский получил травму во время эпизода с пропущенным голом. Результат был не очень удачным. Будем исправлять“, - приводит слова Пятова УАФ.

Напомним, в субботу, 7-го сентября, сборная Литвы в Вильнюсе примет национальную команду Украины в рамках квалификации на Евро-2020. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Поделись:
Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Андрей Пятов, Евро-2020
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь