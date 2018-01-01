Пятов: В нашей группе нет аутсайдеров

Вратарь национальной команды прокомментировал предстоящий матч против Литвы.

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов назвал главных конкурентов команды за выход из группы в рамках отбора на Евро-2020.

“Мы ко всем соперникам относимся одинаково. Готовимся очень серьезно, никто не расслабляется. Сейчас нет аутсайдеров, взять хотя бы тот же Люксембург.

Вратарь также поделился своими воспоминаниями о прошлом матче с Литвой в 2007 году, когда Украина на выезде проиграла (0:2).

“Тот матч против Литвы, конечно, помню. Было очень неприятно. Я вышел на замену, поскольку Александр Шовковский получил травму во время эпизода с пропущенным голом. Результат был не очень удачным. Будем исправлять“, - приводит слова Пятова УАФ.

Напомним, в субботу, 7-го сентября, сборная Литвы в Вильнюсе примет национальную команду Украины в рамках квалификации на Евро-2020. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.