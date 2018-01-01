Шевченко: Перед командой стоит задача выиграть матч с Литвой

Наставник национальной команды считает выездной поединок в Вильнюсе серьезным испытанием.

Сегодня, 6 сентября, состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко перед выездным матче против Литвы в рамках отбора к Евро-2020.

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Наставник поделился своим мнением о игре при стандартных положениях, на которые будут рассчитывать литовцы.

“Один из вариантов, который мы рассматривали, и тоже работали над ним. Много уделили внимания особенно нашим стандартам. Это отличная возможность при хороших исполнителях иметь такое оружие. Понимаю тренера Литвы, потому что это один из шансов, играя дома, имея хороших исполнителей стандартных положений, быть агрессивными и опасными“.

Шевченко объяснил, почему сборная Украины готовилась на обычном покрытии, а не на синтетическом.

“Почему не тренировались в Украине на синтетике? В Украине нет одинаковых полей такого качества. Может и есть где-то, но в Киеве было такое единственное поле, где мы думали тренироваться, но оно не совпадает полностью по характеристикам с полем в Литве. Разные поколения синтетических полей сильно отличаются в отскоке и быстроте движения мяча.

Лишний раз привозить футболистов на синтетическое поле, а потом менять его мы не захотели. Решили тренироваться на нормальном поле, приехав сюда, опробовать поле и завтра готовиться к игре“.

Тренера попросили выделить футболистов, которые могут создать серьезные проблемы его подопечным.

“Знаете, я не люблю выделять индивидуально игроков. Прежде всего, играя дома при полных трибунах, любая команда будет иметь желание показать хороший футбол. Мы прекрасно это понимаем и готовимся к серьезному матчу, готовимся к серьезному сопротивлению. С уважением относимся ко всем командам.

У нас есть цель. Один из этапов, завтрашняя игра, для того, чтобы приблизиться к этой цели. Понимаем, что для нас победа намного важнее. Команда, приезжая сюда, готовится к серьезному поединку с хорошим соперником, но перед нами стоит задача выиграть этот матч“.

В ноябре 2007-го года команда Украины на выезде уступила литовцам (0:2). Шевченко считает, что этот факт не имеет никакого значения.

“Думаю, нет смысла говорить о том, что было. Завтра нас ждет тяжелый матч. Моя роль в качестве игрока позади. Моя цель подготовить команду, чтобы она решила задачу завтра“.

В данный момент в расположении сборной находится 24 игрока. Одному из них придется остаться вне заявки на матч против литовцев. Андрей Николаевич рассказал, как будет решаться этот вопрос.

“Мы после сегодняшней тренировки вечером определимся. Как бы не было тяжело, но это надо делать. Футболисты меня ставят в очень тяжелое положение. С таким желанием, самоотдачей, подходом, с которым они тренируются, очень тяжело выбрать кого-то, кто не будет готовиться к матчу, но это надо делать. Думаю, все прекрасно понимают это.

Любой футболист, приезжающий в национальную сборную, понимает какие задачи стоят перед нами. Как бы не было тяжело, это надо сказать, это надо принять“.

Главный тренер также прокомментировал информацию о том, что на матче Украина - Литва ожидается аншлаг.

“Мне действительно приятно. Перед нами стоит задача, как я уже сказал. Для того, чтобы решить ее в оставшиеся игры нам надо сыграть успешно. Поэтому мы сконцентрированы на решении этой задачи. Мы с уважением относимся к Литве, но перед нами стоит цель“.

Напомним, в субботу, 7-го сентября, сборная Литвы в Вильнюсе примет национальную команду Украины в рамках квалификации на Евро-2020. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.