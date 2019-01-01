Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Литва - Украина: видео онлайн трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко

Комментариев: 0
Смотрите пресс-конференцию главного тренера сборной Украины.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
УАФ

В субботу, 7-го сентября, сборная Украины на выезде сыграет с Литвой в рамках отбора на Евро-2020.

Накануне поединка главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко проведет пресс-конференцию.

Следите за видео онлайн трансляцией пресс-конференции Шевченко, которая начнется 6-го сентября в 17:30 по киевскому времени:

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Литва - Украина, которая начнется 7-го сентября в 19:00 по киевскому времени.

Ознакомиться с прогнозами букмекеров на этот поединок можно здесь.

Поделись:
Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, сборная Литвы по футболу, Евро-2020, футбол, пресс-конференция, квалификация, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь