Литва - Украина: видео онлайн трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко

Смотрите пресс-конференцию главного тренера сборной Украины.

Андрей Шевченко УАФ

В субботу, 7-го сентября, сборная Украины на выезде сыграет с Литвой в рамках отбора на Евро-2020.

Накануне поединка главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко проведет пресс-конференцию.

Следите за видео онлайн трансляцией пресс-конференции Шевченко, которая начнется 6-го сентября в 17:30 по киевскому времени:

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Литва - Украина, которая начнется 7-го сентября в 19:00 по киевскому времени.

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