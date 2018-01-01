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Сборная Украины прибыла в Литву

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Уже в субботу подопечным Андрея Шевченко предстоит провести матч отбора на Евро-2020.
Сборная Украины прилетела в Литву
Сборная Украины прилетела в Литву
УАФ

Сборная Украины по футболу из аэропорта Борисполь отправилась в столицу Литвы Вильнюс, где сыграет матч отбора на Евро-2020. Самолет вылетел в 18:20 по киевскому времени.

Перелет нашей команды занял 1 час 15 минут. После прохождения паспортного контроля и получения багажа игроки, тренерский штаб и персонал сборной Украины на автобусе выехали в загородную гостиницу Гранд Резорт, в которой будут проживать во время нахождения в Литве.

Стоит сказать, что вместе с командой на борт самолета сел Евгений Коноплянка, который сегодня покинул расположение сборной, чтобы сыграть в матче за Шахтер. Отметим, что вместе с командой также полетел президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Во время непродолжительного перелета Тарас Степаненко за кофе прочитал несколько страниц интересной книги, Руслан Малиновский успел поработать на компьютере, а Евгений Коноплянка с Николаем Матвиенко сыграли несколько партий в нарды", - сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, матч Литва - Украина состоится в субботу, 7-го сентября. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине эту встречу покажут в прямом эфире сразу два телеканала.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Литвы по футболу, Евро-2020, квалификация, футбол
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Источник: ffu.ua

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