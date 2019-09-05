Шахтер - Колос 1:1 видео голов и обзор товарищеского матча

Донецкий клуб задействовал в спарринге новичка команды Евгения Коноплянку, а также игроков своей академии.

Шахтер - Колос: обзор матча ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер и ковалевский Колос воспользовались международной паузой и провели товарищеский матч, который завершился боевой ничьей - 1:1.

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"Горняки" в отсутствии сборников привлекли к поединку молодых игроков. Кроме того, новичок команды Евгений Коноплянка покинул расположение сборной Украины, чтобы дебютировать за новый клуб.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Колос:

Шахтер - Колос - 1:1

Голы: Муравский, 85 - Лысенко, 52

Шахтер: Шевченко, Додо (Шушко, 69), Бутко (к), Семенихин (Муравский, 53), Сиприано, Маркос Антонио, Крыськив (Приходько, 69), Тете (Холод, 69), Бондаренко (Кобылянский, 69), Коноплянка (Очеретько, 46), Борячук

Колос: Ситало, Зозуля (ГНП, 46), Максименко (Задоя, 46), Рябов (Парамонов, 46), Мигунов (Черноморец, 46), Милько (Ориховский, 46), Кизилатеш (Поздеев, 46), Костышин (Сорокин, 46), Ильин (Шамич, 31 (Морозко, 46 (Гида, 76)), Нехий (Волков, 46 (Хучбаров, 76)), Кожушко (Лысенко, 46).