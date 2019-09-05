Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер - Колос 1:1 видео голов и обзор товарищеского матча

Комментариев: 0
Донецкий клуб задействовал в спарринге новичка команды Евгения Коноплянку, а также игроков своей академии.

Шахтер - Колос: обзор матча
Шахтер - Колос: обзор матча
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер и ковалевский Колос воспользовались международной паузой и провели товарищеский матч, который завершился боевой ничьей - 1:1.

Читай также: Каштру - о дебюте Коноплянки: Я не буду оценивать его по 45 минутам

"Горняки" в отсутствии сборников привлекли к поединку молодых игроков. Кроме того, новичок команды Евгений Коноплянка покинул расположение сборной Украины, чтобы дебютировать за новый клуб.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Колос:

Шахтер - Колос - 1:1
Голы: Муравский, 85 - Лысенко, 52

Шахтер: Шевченко, Додо (Шушко, 69), Бутко (к), Семенихин (Муравский, 53), Сиприано, Маркос Антонио, Крыськив (Приходько, 69), Тете (Холод, 69), Бондаренко (Кобылянский, 69), Коноплянка (Очеретько, 46), Борячук

Колос: Ситало, Зозуля (ГНП, 46), Максименко (Задоя, 46), Рябов (Парамонов, 46), Мигунов (Черноморец, 46), Милько (Ориховский, 46), Кизилатеш (Поздеев, 46), Костышин (Сорокин, 46), Ильин (Шамич, 31 (Морозко, 46 (Гида, 76)), Нехий (Волков, 46 (Хучбаров, 76)), Кожушко (Лысенко, 46).

Поделись:
Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Колос, товарищеский матч, видео голов, обзор матча, футбол, Украина
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь