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Президент УЕФА: Украина - великая футбольная страна

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Александер Чеферин посетил столицу Украины.
Александер Чеферин
Александер Чеферин
Getty Images

Президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин накануне прилетел в Украину.

Функционер посетил Григория Суркиса, который 4-го сентября отметил свой 70-летний юбилей, а также встретился с президентом УАФ Андреем Павелко и обсудил рабочие вопросы.

Во время интервью клубному каналу киевского Динамо Чеферин высоко оценил достижения украинского футбола.

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“Хотел бы сказать, что Украина - великая футбольная страна. Динамо и Шахтер достигают серьезных результатов на европейской арене. Национальная сборная также демонстрирует хорошие результаты. И конечно, понятно, что это результат многолетней работы“, - отметил Чеферин.

Напомним, в субботу, 7-го сентября, сборной Украины предстоит сыграть матч отбора на Евро-2020 против Литвы. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры уже определили фаворита матча. Узнайте также, где можно будет посмотреть эту встречу в прямом эфире.

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Теги: Александер Чеферин, УЕФА, Украина, футбол
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