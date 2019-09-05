Коноплянка: Шевченко хотел, чтобы я сыграл в матче

Полузащитник Шахтера рассказал о своем первом матче за донецкий клуб.

Вингер сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка провел свой дебютный поединок за "горняков". Ради этого Евгений покинул расположение национальной команды.

29-летний украинец провел 45 минут в спарринге против Колоса, который завершился вничью - 1:1.

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"Персонального задания на матч не было, ведь это командная игра. На поле 11 человек и еще семеро на лавочке. Нам тяжело было сыгрываться, мы все новички. Пришли молодые футболисты, пришел я - нужно было понять друг друга. Это нелегко сделать.

Матч необходим в первую очередь для кондиций и знакомства с партнерами. Мы сыграли хорошо. Адаптация? Да какая адаптация?! Думаю, что она уже прошла. Все нормально.

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Давило ли то, что люди сегодня пришли посмотреть именно на Женю Коноплянку? Нет. Я три месяца не был в команде. Вы думаете, я не хочу показать, на что способен? Тяжело это сделать, не скрою. У меня что-то не получалось, где-то не добегал. Но через две недели буду готов и тогда станем оценивать меня.

Как удалось договориться с Шевченко? Считаю, Андрей Николаевич хотел этого. Я поддержал, потому что работа на тренировках - одно, а в игре все совсем иначе. В матче ты совсем другой, и я это почувствовал. У меня легкие сейчас в два раза больше растянулись", - цитирует Коноплянку пресс-служба Шахтера.

Ранее главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал дебют Евгения Коноплянки.