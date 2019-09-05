Динамо сыграет против Кристалла
В воскресенье, 8-го сентября, состоится контрольный матч, где Динамо сыграет против Кристалл.
Киевский клуб покинули игроки, которые были вызваны в национальные сборные. Вероятно, в матче примут участие игроки молодежной команды.
У неділю «Динамо» зіграє з херсонським «Кристалом»— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 5, 2019
Заповнюючи паузу в клубному футболі, яка виникла під час проведення міжнародних матчів національних збірних, «Динамо» проведе контрольний матч із представником другої ліги, херсонським «Кристалом»: https://t.co/1Zd1bRa0lD pic.twitter.com/i3Mkc1Bggs
На данный момент Кристалл занимает первое место во второй лиге группы Б.
Игра состоится на учебно-тренировочной базе Динамо в Конча-Заспе в 17:00.
Отметим, последний поединок в чемпионате Украины киевский клуб сыграл 2:2 против Зари.
К слову, поединок Заря - Динамо стал самым посещаемым в минувшем туре УПЛ.
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