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Динамо сыграет против Кристалла

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Во время клубной паузы киевское Динамо проведет товарищеский матч.
Динамо проведет спарринг с Кристаллом
Динамо проведет спарринг с Кристаллом
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 8-го сентября, состоится контрольный матч, где Динамо сыграет против Кристалл.

Киевский клуб покинули игроки, которые были вызваны в национальные сборные. Вероятно, в матче примут участие игроки молодежной команды.

На данный момент Кристалл занимает первое место во второй лиге группы Б.

Игра состоится на учебно-тренировочной базе Динамо в Конча-Заспе в 17:00.

Отметим, последний поединок в чемпионате Украины киевский клуб сыграл 2:2 против Зари

К слову, поединок Заря - Динамо стал самым посещаемым в минувшем туре УПЛ.

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Теги: Динамо Киев, Украина, сборная Украины по футболу, УПЛ
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