Динамо сыграет против Кристалла

Во время клубной паузы киевское Динамо проведет товарищеский матч.

Динамо проведет спарринг с Кристаллом ФК Динамо Киев

В воскресенье, 8-го сентября, состоится контрольный матч, где Динамо сыграет против Кристалл.

Киевский клуб покинули игроки, которые были вызваны в национальные сборные. Вероятно, в матче примут участие игроки молодежной команды.

У неділю «Динамо» зіграє з херсонським «Кристалом»



Заповнюючи паузу в клубному футболі, яка виникла під час проведення міжнародних матчів національних збірних, «Динамо» проведе контрольний матч із представником другої ліги, херсонським «Кристалом»: https://t.co/1Zd1bRa0lD pic.twitter.com/i3Mkc1Bggs — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 5, 2019

На данный момент Кристалл занимает первое место во второй лиге группы Б.

Игра состоится на учебно-тренировочной базе Динамо в Конча-Заспе в 17:00.

Отметим, последний поединок в чемпионате Украины киевский клуб сыграл 2:2 против Зари.

К слову, поединок Заря - Динамо стал самым посещаемым в минувшем туре УПЛ.