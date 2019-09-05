Яремчук: Моя работа - забивать

Нападающий сборной Украины отметил, что сделает все возможное, чтобы помочь команде победить.

Форвард сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против Литвы в рамках отбора на Евро-2020.

“У меня все хорошо. Да, было небольшое повреждение, но сейчас появилось время подлечить ногу. Процедуры я прошел, поэтому с хорошим настроением готовлюсь к матчам за сборную Украины.

Забивать голы - моя работа. Если наставник доверит мне место на поле, то я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы помочь команде победить.

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У литовцев есть хорошие игроки. Знаю, что они экспериментируют с тактикой. Кроме того, нас ждем матч на синтетике, поэтому легкой прогулки в Вильнюсе точно не будет. Ничья в Литве нас не устроит - только победа. Сборная Украины ставит перед собой задачу побеждать в каждом матче“, - цитирует Яремчука официальный сайт УАФ.

Напомним, матч Литва - Украина состоится в субботу, 7-го сентября, в Вильнюсе. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:00 по киевскому времени.

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