Швед покинул лагерь сборной Украины из-за травмы

Полузащитник не сыграет в ближайших матчах национальной команды.

Полузащитник сборной Украины и шотландского Селтика Марьян Швед не сможет помочь национальной команде в матчах против Литвы и Нигерии.

22-летний футболист травмировал приводящую мышцу и уже уехал из стана “желто-синих“, сообщает УАФ.

Также отмечается, что Евгений Коноплянка, который отлучался на товарищеский матч донецкого Шахтера с Колосом, уже должен был вернуться в расположение сборной.

Напомним, матч Литва - Украина состоится в субботу, 7 сентября. Начало матча - в 19:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.