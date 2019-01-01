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Швед покинул лагерь сборной Украины из-за травмы

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Полузащитник не сыграет в ближайших матчах национальной команды.
Марьян Швед
Марьян Швед
instagram.com/m.shved35/

Полузащитник сборной Украины и шотландского Селтика Марьян Швед не сможет помочь национальной команде в матчах против Литвы и Нигерии.

22-летний футболист травмировал приводящую мышцу и уже уехал из стана “желто-синих“, сообщает УАФ.

Также отмечается, что Евгений Коноплянка, который отлучался на товарищеский матч донецкого Шахтера с Колосом, уже должен был вернуться в расположение сборной.

Напомним, матч Литва - Украина состоится в субботу, 7 сентября. Начало матча - в 19:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Марьян Швед, сборная Украины по футболу, Евро-2020
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