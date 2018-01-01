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Шахтер сыграл вничью с Колосом в дебютном матче Коноплянки

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"Горняки" спаслись от поражения на последних минутах матча.
Шахтер и Колос сильнейшего не выявили
Шахтер и Колос сильнейшего не выявили
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер сыграл вничью с Колосом в рамках товарищеского матча. Отметим, что этот поединок стал дебютным для новичка команды Евгения Коноплянки.

Ради этого полузащитник покинул расположение сборной Украины и отыграл за “горняков“ первый тайм.

Во второй части поединка на точный удар Владимира Лысенка ответил защитник донецкого клуба Назарий Муравский.

Шахтер - Колос 1:1

Голы: Муравский 85 - Лысенко 52.

Нереализованный пенальти: Тете 42.

Шахтер: Шевченко, Додо (Шушко, 69), Бутко, Семенихин (Муравский, 53), Сиприано, Маркос Антонио, Крыськив (Приходько, 69), Бондаренко (Кобылянский, 69), Тете (Холод, 69), Коноплянка (Очеретько, 46), Борячук.

Колос (стартовый состав): Ситало, Зозуля, Максименко, Рябов, Мигунов, Милько, Кизилатеш, Нехтий, Ильин, Д. Костышин, Кожушко. 

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Теги: футбол, Шахтер, Колос, Евгений Коноплянка
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