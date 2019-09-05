Цыганык: Человеческие качества Тайсона противоречивы

Ведущий программы "Профутбол" рассказал подробности несостоявшегося трансфер бразильского футболиста в Европу.

Игорь Цыганык в эфире своей программы прокомментировал ситуацию вокруг игрока донецкого Шахтера Тайсона.

“Тайсон – очень специфический человек. Иногда его человеческие качества противоречивы. Скажу так. Для большинства людей в Шахтере вообще было шоком, что его назначили капитаном. Он всегда был одиночкой“,- сказал Цыганык.

Также журналист упомянул о не состоявшимся дебюте игрока в составе сборной Украины:

“Я знаю точно, как он всем рассказывал, как хочет играть за сборную Украины. Но в последний момент попросил денег. А ему сказали, что не дадут, и он решил, что попробует себя в сборной Бразилии. Тайсон – человек со своеобразными взглядами на жизнь“.

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В летнее трансферное окно Тайсон мог перейти в итальянский чемпионат, но предложения по игроку не удовлетворило руководство клуба.

“Сейчас большой ошибкой Тайсона стало то, что он вышел в публичность. И когда он написал, чтобы его отпустили, любые переговоры были прекращены. Был разговор только о 30 млн евро. Платят – переходит. Платят 29,99 млн – не переходит“, – выразился Цыганык.

Напомним, ранее в своем инстаграм аккаунте бразильский игрок прокомментировал срыв трансфера.