Коноплянка покинул расположение сборной Украины ради дебютного матча за Шахтер

Донецкий клуб играет против Колоса в рамках товарищеского матча.

Сегодня, 5 сентября, Шахтер проводит товарищеский матч против Колоса во время паузы в чемпионате Украины.

В основном составе “горняков“ вышел новичок Евгений Коноплянка, который ради дебюта в своей новой команде покинул расположение сборной Украины.

Шахтер: Шевченко, Додо, Бутко, Семенихин, Сиприано, Маркос, Крыськив, Бондаренко, Тете, Коноплянка, Борячук.

Запасные: Турбаевский, Кемкин, Муравский, Шушко, Холод, Приходько, Кобылянский, Очеретько.

Отметим, что полузащитник отыграл за дончан первый тайм.