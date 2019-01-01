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Коноплянка покинул расположение сборной Украины ради дебютного матча за Шахтер

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Донецкий клуб играет против Колоса в рамках товарищеского матча.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФК Шахтер

Сегодня, 5 сентября, Шахтер проводит товарищеский матч против Колоса во время паузы в чемпионате Украины.

В основном составе “горняков“ вышел новичок Евгений Коноплянка, который ради дебюта в своей новой команде покинул расположение сборной Украины.

Шахтер: Шевченко, Додо, Бутко, Семенихин, Сиприано, Маркос, Крыськив, Бондаренко, Тете, Коноплянка, Борячук.

Запасные: Турбаевский, Кемкин, Муравский, Шушко, Холод, Приходько, Кобылянский, Очеретько.

Отметим, что полузащитник отыграл за дончан первый тайм.

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Теги: футбол, Евгений Коноплянка, Шахтер, сборная Украины
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