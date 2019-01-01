Коноплянка покинул расположение сборной Украины ради дебютного матча за Шахтер
Донецкий клуб играет против Колоса в рамках товарищеского матча.
Сегодня, 5 сентября, Шахтер проводит товарищеский матч против Колоса во время паузы в чемпионате Украины.
В основном составе “горняков“ вышел новичок Евгений Коноплянка, который ради дебюта в своей новой команде покинул расположение сборной Украины.
Шахтер: Шевченко, Додо, Бутко, Семенихин, Сиприано, Маркос, Крыськив, Бондаренко, Тете, Коноплянка, Борячук.
Запасные: Турбаевский, Кемкин, Муравский, Шушко, Холод, Приходько, Кобылянский, Очеретько.
Отметим, что полузащитник отыграл за дончан первый тайм.
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