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Стал известен оклад Коноплянки в Шахтере

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Донецкий клуб смог удовлетворить финансовые требования футболиста.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФК Шахтер

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка перешел в Шахтер в последний день трансферного окна.

Долгое время переговоры по трансферу украинца вел Бешикташ, но клубы не смогли договориться о стоимости. По информации турецкого журналиста Сафака Малатьи, украинец требовал зарплату в 1,7 миллионов евро. Вероятно, именно такой оклад будет получать Евгений в Шахтере.  

“Бешикташ не подписал Коноплянку, который хотел 1,7 миллиона евро в год. Переговоры продолжались полтора месяца, но игрок выбрал Шахтер. Мы должны уважать его выбор“, - написал Малатья в на своей странице в Twitter.

Таким образом, Коноплянка пошел на значительное снижение своего дохода, поскольку в Шальке он получал 4 миллиона евро в год.

Ранее стало известно, сколько Шахтер заплатил за Коноплянку.

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Теги: футбол, Евгений Коноплянка, Шахтер
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