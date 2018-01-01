Стал известен оклад Коноплянки в Шахтере

Донецкий клуб смог удовлетворить финансовые требования футболиста.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка перешел в Шахтер в последний день трансферного окна.

Долгое время переговоры по трансферу украинца вел Бешикташ, но клубы не смогли договориться о стоимости. По информации турецкого журналиста Сафака Малатьи, украинец требовал зарплату в 1,7 миллионов евро. Вероятно, именно такой оклад будет получать Евгений в Шахтере.

“Бешикташ не подписал Коноплянку, который хотел 1,7 миллиона евро в год. Переговоры продолжались полтора месяца, но игрок выбрал Шахтер. Мы должны уважать его выбор“, - написал Малатья в на своей странице в Twitter.

Таким образом, Коноплянка пошел на значительное снижение своего дохода, поскольку в Шальке он получал 4 миллиона евро в год.

Ранее стало известно, сколько Шахтер заплатил за Коноплянку.