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Соболь: Мы будем стараться играть первым номером против Литвы

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Украинец выразил надежду, что его команде удастся приспособиться к искусственному полю в Вильнюсе.
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь
Getty Images

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал предстоящий матч против сборной Литвы в рамках отбора на Евро-2020.

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“Литва - непростая команда, которая умеет бороться на футбольном поле. Сейчас все умеют играть в футбол. Сборная Люксембурга тому подтверждение. 

Мы будем стараться играть первым номером, показывать свой футбол. Думаю, тренировки перед игрой нам хватит, чтобы ознакомиться с искусственным покрытием, на котором будет проходить поединок“, - сказал Соболь.

Напомним, матч Литва - Украина состоится в субботу, 7 сентября. Начало матча - в 19:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами отбора на Евро-2020.

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Теги: футбол, Эдуард Соболь, Евро-2020, сборная Украины по футболу
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