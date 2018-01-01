Кендзера: Надеюсь перебраться в более сильный клуб и лигу
Защитник Динамо признался, что достиг прогресса в столичном клубе.
Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера рассказал о своих карьерных перспективах и поделился планами на будущее.
“Я получил большое развитие в Динамо. Переход из Леха в Динамо стал большим шагом для меня. Но я надеюсь, что это не последний иностранный клуб, за который я буду играть.
Надеюсь, что однажды перейду в более сильный клуб и более сильную лигу. Я хотел бы переехать в Англию, Италию или Германию. Я думаю, что готов играть на таком уровне.
Если у меня будет хорошее предложение, я обязательно им воспользуюсь“ - заявил Кендзера.
Напомним, Томаш Кендера перешел в Динамо из Леха в 2017 году. Его контакт с “бело-синими“ рассчитан до лета 2022 года.
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