Кендзера: Надеюсь перебраться в более сильный клуб и лигу

Защитник Динамо признался, что достиг прогресса в столичном клубе.

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера рассказал о своих карьерных перспективах и поделился планами на будущее.

“Я получил большое развитие в Динамо. Переход из Леха в Динамо стал большим шагом для меня. Но я надеюсь, что это не последний иностранный клуб, за который я буду играть.

Надеюсь, что однажды перейду в более сильный клуб и более сильную лигу. Я хотел бы переехать в Англию, Италию или Германию. Я думаю, что готов играть на таком уровне.

Если у меня будет хорошее предложение, я обязательно им воспользуюсь“ - заявил Кендзера.

Напомним, Томаш Кендера перешел в Динамо из Леха в 2017 году. Его контакт с “бело-синими“ рассчитан до лета 2022 года.