УПЛ назвали лучших игрока и тренера минувшего месяца

По итогам августа лучшими были признаны представители луганской Зари.

Назарий Русин и Виктор Скрипник - лучшие игрок и тренер УПЛ в августе upl.ua

Украинская Премьер-лига объявила имена победителей за звание лучших футболиста и тренера по итогам августа.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим игроком месяца стал нападающий Зари Назарий Русин. Молодой форвард в августе принял участие в четырех матчах, в которых отметился голом и результативной передачей.

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Русин набрал 40% голосов. Его ближайшими преследователями стали Денис Фаворов из Десны (19%) и вингер донецкого Шахтера Тайсон (17%).

В голосовании за звание лучшего тренера победил наставник Зари Виктор Скрипник. В четырех матчах УПЛ его подопечные добыли 7 очков. За Скрипника отдали 47% голосов, а на втором и третьем местах оказались Александр Рябоконь из Десны (26%) и Луиш Каштру из Шахтера (18%).

Напомним, в своем крайнем матче луганская Заря сыграла в результативную ничью с киевским Динамо. Смотрите видео голов и обзор матча Заря - Динамо.